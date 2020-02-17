الكويت تُعلن عن إجراءات بشأن فيروس “كورونا”

الكويت 17 فبراير 2020 (وال)- أعلن مجلس الوزراء الكويتي الاثنين، عن عدة إجراءات لمواجهة تفشي فيروس “كورونا” المستجد، بينها حظر تصدير المواد الطبية المتعلقة بمواجهة الفيروس.

وطالب مجلس الوزراء الكويتي – بحسب وكالة الأنباء الكويتية “كونا” – المواطنين والمقيمين بتجنب التجمعات، خاصة خلال فترة الأعياد الوطنية.

ودعا مجلس الوزراء الكويتي البعثات الدبلوماسية، لتأجيل الاحتفالات بالأعياد الوطنية، في إطار خطة الوقاية من فيروس “كورونا” المستجد، مشددًا في الوقت ذاته على أن يكون سفر الموظفين في مهمات رسمية للضرورة فقط.

ووجه مجلس الوزراء الكويتي الجهات المعنية، بمتابعة تنفيذ خطة الطوارئ للوقاية والحد من دخول وانتشار فيروس “كورونا” المستجد، والاستجابة لتوصيات منظمة الصحة العالمية. (وال- الكويت) ر ت

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