رايولا ينتقد سولشاير: بوجبا ليس سجينك.. عليك أن تقلق من أشياء أخرى

وكتب رايولا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قائلا: “بول ليس ملكي وليس ملكا لسولشاير هو ملك لنفسه فقط”.

وواصل “لا يمكن أن تملك شخصا بقى لفترة طويلة داخل المملكة المتحدة أو في أي مكان آخر، أتمنى ألا يكون سولشاير بحديثه يقرر أن بوجبا أصبح سجينه”.

واستدرك “لكن قبل أن يتحدث سولشاير عن أشياء قلتها في وقت سابق عليه أن يعرف جيدا ماذا قيل، أنا مواطن حر يستطيع التفكير ويعبر عن أفكاره”.

وأكمل وكيل الأعمال الشهير “حتى الآن كنت أتعامل بشكل جيد مع سولشاير وعليه أن يتذكر ماذا قال لبول الصيف الماضي”.

وأضاف “أعتقد أن سولشاير يشعر بالاستياء من بعض الأمور المختلفة وهو الآن يخلط كل الأمور سويا، أعتقد أنه عليه أن يقلق من بعض الأشياء الأخرى خاصة إن كنت مكانه”.

خرج رايولا في وقت سابق وقال: ” إيطاليا مثل بيت بوجبا الثاني، السؤال هو إذا ما كان بوجبا سعيد حاليا أم لا. لا يمكنك أن تكون سعيدا وأنت لا تنافس على الألقاب”. ()

ورد سولشاير عليه قائلا: ” “بوجبا لاعبنا نحن –مانشستر يونايتد- وليس لاعبا لـ رايولا”. ()

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