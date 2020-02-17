ليلة_الأبطال – مؤتمر سيميوني: الملعب سينفجر خلال مواجهة ليفربول الأقوى في العالم

كان هذا وصف دييجو سيميوني المدير الفني لأتليتكو مدريد عن مواجهة ليفربول.

ويلعب ليفربول ضد أتليتكو مدريد مساء غدا الثلاثاء، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا في ملعب واندا متيروبوليتانو.

وقال سيمويني في المؤتمر الصحفي: “الحقيقة هي إنني سعيد للغاية بهذه المواجهة القوية ضد أقوى فريق في العالم”.

وأضاف “الملعب سينفجر غدا بأجواء الجماهير، وأنا أثق في جماهيرنا وأيضا في لاعبينا”.

وأكمل “ليفربول فريق قوي للغاية وأنا حقا معجب بهم كمنافس لنا”.

المدرب الأرجنتيني واصل “نواجه فريقا رائعا لديهم مدرب قوي للغاية، وهذا الفريق تكون في 4 سنوات وكان يتحسن بشكل مستمر، حتى بعد رحيل كوتينيو عنهم بدا الأمر أن ليفربول سينهار لكنه أصبح أقوى”.

وأتم تصريحاته بالحديث عن موقف دييجو كوستا من المشاركة في المباراة قائلا: “إنه يتدرب بشكل جيد وسيكون ضمن قائمة الفريق لمواجهة ليفربول”.

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