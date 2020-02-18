تعرف على دول ومناطق انتشار فيروس كورونا المستجد

ننشر في التقرير التالي قائمة بالدول والمناطق التي سجّلت فيها إصابات بفيروس كورونا المستجدّ (كوفيد 19) الذي أودى بنحو 1800 شخص، بينهم خمس وفيات خارج الصين القارية، منذ بدء انتشاره بعد ظهوره لأول مرّة في مدينة ووهان في وسط شرق الصين في ديسمبر 2019.

خارج الصين القاريّة حيث تخطى عدد المصابين 70 ألف شخص، تم إحصاء نحو 900 إصابة مثبتة بفيروس كورونا المستجد في نحو ثلاثين بلدا، مع الإفادة الجمعة عن أول إصابة في إفريقيا. كما سجلت فرنسا مساء الجمعة أول وفاة خارج آسيا نتيجة وباء كوفيد-19 بحسب التسمية الرسمية للالتهاب التنفسي المميت.

– الصين –

بلغ عدد الوفيات في الصين القارية (من دون هونج كونج وماكاو) نتيجة فيروس كورونا المستجدّ 1770 شخصا منذ ظهور الوباء، بينما بلغ عدد الإصابات 70 ألفا و500، بحسب حصيلة الإثنين.

وسجّلت معظم الوفيات في مقاطعة هوبي، بؤرة الوباء في وسط البلاد، وعاصمتها ووهان. ويتخطى هذا العدد حصيلة الوفيات عند انتشار فيروس الالتهاب الرئوي الحاد (سارس) الذي أودى بحياة 774 شخصا في العالم بينهم 349 في الصين القارية و299 في هونغ كونغ في فترة 2002-2003. – توفي شخص في مدينة هونج كونج ذات الحكم الذاتي، حيث سجلت 58 إصابة على الأقل. – سجلت عشر إصابات في ماكاو. – آسيا والمحيط الهادئ – شرق آسيا

كوريا الجنوبية: 30 إصابة. اليابان: 60 إصابة بينها امرأة ثمانينية توفيت، وما لا يقلّ عن 454 إصابة أخرى على متن السفينة السياحية “دايموند برينسس” التي تخضع للحجر الصحي قبالة سواحل يوكوهاما، تضاف إليها إصابة أحد المشرفين عن الحجر الصحي. وتمّ إجلاء العديد من الركاب الأمريكيين الإثنين من السفينة إلى الولايات المتحدة حيث يُفترض أن يخضعوا للحجر الصحي لمدة 14 عاما. تايوان: 20 إصابة، بينها حالة وفاة. جنوب شرق آسيا

سنغافورة: 77 إصابة. تايلاند: 34 إصابة. ماليزيا: 22 إصابة. فيتنام: 16 إصابة. الفلبين: ثلاثة مصابين توفي أحدهم في مانيلا هو صيني متحدر من ووهان وشكل أول وفاة خارج الصين. كمبوديا: إصابة واحدة. جنوب آسيا

الهند: ثلاث إصابات. نيبال: إصابة واحدة. سريلانكا: إصابة واحدة. أستراليا

15 إصابة. – الأمريكتان –

الولايات المتحدة: 29 إصابة. كندا: ثماني إصابات. – أوروبا – الاتّحاد الأوروبي

ألمانيا: 16 إصابة (بينها شخصان أعيدا من ووهان). فرنسا: 12 إصابة بينها حالة وفاة أُعلن عنها في 15 شباط/فبراير هي الأولى خارج آسيا. إيطاليا: 3 إصابات. إسبانيا: إصابتان. بلجيكا : إصابة واحدة. فنلندا: إصابة واحدة. السويد: إصابة واحدة. المملكة المتحدة

تسع إصابات. روسيا

إصابتان. – الشرق الأوسط وشمال إفريقيا –

الإمارات العربية المتحدة : تسع إصابات. مصر: إصابة أعلنت عنها وزارة الصحة المصرية في 14 فبراير، هي الأولى في إفريقيا.

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