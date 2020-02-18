السفير المصري في الفاتيكان يلتقي بول ريتشارد لتناول العلاقات الثنائية بين البلدين

التقى السفير محمود سامي، سفير مصر لدى الفاتيكان، وزير خارجية الفاتيكان الأسقف “بول ريتشارد جالاجار”، حيث تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، والتي شهدت تطوراً كبيراً خلال الفترة الماضية.

وأطلع السفير المصري وزير الخارجية الفاتيكاني على موقف مصر من القضايا المختلفة، التي تمثل أولوية بالنسبة لمصر، ومن ضمنها الأوضاع في ليبيا.

كما استعرض أهم إنجازات مصر على الصعيد الإفريقي خلال رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، والتي انتهت الاسبوع الماضي، بتسليم مصر الرئاسة إلى دولة جنوب إفريقيا.

ومن جانبه، أعرب وزير خارجية الفاتيكان عن تقدير الكرسي الرسولي للدور المصري في المنطقة وتبنيها لسياسة الحوار مع جميع الأطراف لحل الأزمات وتحقيق الاستقرار في المنطقة.

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