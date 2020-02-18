شركة مواني دبي العالمية تعود إلى ملكية الإمارة بالكامل

أعلنت شركة مواني دبي العالمية، أمس الإثنين، أنها ستعود بالكامل إلى ملكية إمارة دبي، وتلغي إدراجها في بورصة ناسداك دبي، في صفقة تبلغ قيمتها نحو 2,7 مليار دولار.

وقال بيان صادر عن شركة مواني دبي العالمية، إنّ شركة المواني والمناطق الحرة العالمية، وهي الشركة الأم المملوكة من الدولة، عرضت الاستحواذ على نسبة الـ 19,55 بالمائة من أسهمها المتداولة في بورصة ناسداك دبي حاليا.

والعودة إلى الملكية الكاملة لإمارة دبي سيسهم في تحرير مواني دبي العالمية من متطلبات السوق العامة المتمثلة في الحصول على عوائد قصيرة الأجل.

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة مواني دبي العالية سلطان أحمد بن سليم، إن صناعة الحلول اللوجستية “تمر بمرحلة تحوّل”.

وأضاف، أن هذه الخطوة “ستمكن الشركة من التركيز على إستراتيجية متوسطة وطويلة الأمد، لتصبح مزود الخدمات اللوجستية الرائد في العالم، مدعومة بشبكة ممتدة من المواني والمناطق الاقتصادية والصناعية والناقلات ووسائل النقل الداخلي”. وكان مجلس إدارة شركة المواني والمناطق الحرة العالمية قد توصل الى اتفاق مع مواني دبي العالمية لشراء كل سهم من أسهم مواني دبي العالمية بسعر 16,75 دولار، بزيادة قدرها 29 بالمائة عن سعر إغلاق السوق الأحد الذي بلغ 13 دولارا. وهذه الصفقة تجعل القيمة السوقية لشركة مواني دبي، التي تدير نحو 78 ميناء ومحطة في 40 بلدا، نحو 14 مليار دولار. وأدرجت مواني دبي أسهمها في بورصة دبي عام 2007، ثم قامت باكتتاب عام آخر في بورصة لندن عام 2011 قبل أن تنسحب منذ أقل من أربع سنوات، مشيرة إلى ضعف في حجم التداول.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا