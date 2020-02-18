تقرير: وفاة مدير مستشفى في مدينة ووهان الصينية بسبب كورونا

توفي مدير مستشفى في مدينة ووهان الصينية، بؤرة تفشي فيروس كورونا المستجد، أمس الإثنين، جراء الإصابة بالفيروس، حسبما أفاد تقرير إخباري.

وأفادت خدمة ” تشاينا نيوز سيرفيس” الإخبارية الرسمية عبر موقع التدوين الإلكتروني “ويبو” بأن “ليو تشى مينج”، مدير مستشفى ووتشانج، أصيب بفيروس كورونا، الذي أصاب حتى الآن أكثر من 72 ألف شخص في أنحاء الصين، وجرى حذف هذا المنشور في وقت لاحق.

وتأتي وفاة ليو، في الوقت الذي يعاني فيه المزيد من العاملين في المجال الطبي من مرض ” كوفيد 19″، الذي يسببه الفيروس.

وأبلغت الصين الأسبوع الماضي، عن إصابة أكثر من 1700 عامل في المجال الطبي، وتوفي ستة على الأقل.

وارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الصين إلى 1868 شخصا، حسبما أفادت السلطات الصحية الوطنية اليوم الثلاثاء. كما ارتفعت حالات الإصابة في البلاد إلى 72 ألفا و436 شخصا. جاء ذلك بعد أن سجلت البلاد 98 حالة وفاة و1886 إصابة جديدة خلال الإثنين. وسجلت مقاطعة هوبي، بؤرة تفشي الفيروس، 93 حالة وفاة و1807 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال يوم أمس الإثنين. وترتفع بذلك إجمالي الوفيات في المقاطعة منذ بدء تفشي الفيروس إلى 1789 حالة والإصابات إلى 59 ألفا و989، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء عن اللجنة الصحية في المقاطعة. وأوضحت اللجنة، أن 7862 مريضا تماثلوا للشفاء وخرجوا من المستشفيات.

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