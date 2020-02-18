اليوم استئناف اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة بجنيف

ايوان ليبيا – وكالات :

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، استئناف محادثات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5»، اليوم الثلاثاء بقصر الأمم المتحدة في جنيف، التي يدعمها قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2510) لسنة 2020 الصادر يوم 12 فبراير الجاري.

وأشادت البعثة في تغريدة عبر حسابها على موقع «تويتر»، مساء أمس الإثنين، «بحس المسؤولية الذي أبداه المشاركون، والروح الجادة والبناءة التي تحلوا بها». آملة «أن يترجم هذا الأمر في المسار السياسي الليبي واسع التمثيل، المقرر أن يبدأ في ٢٦ فبراير».

وحثت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا المشاركين في المسارات الثلاثة للحوار الليبي (العسكري/الأمني، والسياسي، والاقتصادي) على «التحلي بروح إيجابية وبناءة لما فيه خير بلادهم».

وفي 8 فبراير الحالي، أعلنت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، انتهاء الجولة الأولى من محادثات اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، في مقر منظمة الأمم المتحدة بجنيف بحضور ومشاركة ممثل الأمين العام، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة.

ويشكل عمل هذه اللجنة أحد المسارات الثلاثة التي تعمل عليها البعثة إلى جانب المسارين الاقتصادي والسياسي.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا