إجلاء الليبيين الموفدين للعلاج في الصين

ايوان ليبيا – وكالات :

أعلن مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور بدر الدين بشير النجار، إنه تم إجلاء مرضى الليبيين الموفدين للعلاج في جمهورية الصين الشعبية، بالتنسيق مع الملحق الصحي بالسفارة الليبية بالصين محمود عبدالحق.

وأوضح النجار خلال مداخلة هاتفية مع القناة الصحية FM التابعة للمركز، أن العدد الكلي لليبيين الموفدين للعلاج فى الصين بالمرافقين 12 مواطنا، تم إجلاء 9 منهم فيما تبقى 3 مواطنين لغرض استكمال إجراءات السفر.

وأشار مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أن العائدين من الصين، خضعوا للكشف الطبي الكامل من قبل السلطات الصينية، قبل مغادرتهم إلى دبي ومن ثم إلى جمهورية تونس.

وحول الوضع الصحي لهم، أكد النجار بقوله: أنه وبالتنسيق مع وزارة الصحة التونسية، والسفارة الليبية بتونس، أكد خلوهم من فيروس كورونا المستجد وأنهم بصحة جيدة.

وأفاد مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أن اثنين منهم قد عادوا بالفعل إلى ليبيا، وأن المركز الوطني على تواصل معهم ومراقبتهم صحيا بعد أن اتخذوا اجراءات الوقاية اللازمة من المركز، إلى حين انتهاء فترة الحضانة ” 14 يوما “، مشيرا إلى أن باقي العدد سيصل البلاد اليومين القادمين.

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