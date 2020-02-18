كوريا الجنوبية تجلي مواطنيها من سفينة سياحية مصابة بـ كورونا في اليابان

غادرت طائرة رئاسية من كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء متوجهة إلى اليابان لإجلاء 4 كوريين جنوبيين وزوجة يابانية لأحد الكوريين من سفينة “دايموند برنسيس” السياحية الخاضعة للحجر الصحي في مينا بوكوهاما باليابان.

وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية أنه من المتوقع أن تصل الطائرة الرئاسية إلى مطار هانيدا الدولي في اليابان في غضون الساعة الرابعة بالتوقيت المحلي لكوريا الجنوبية بعد ظهر اليوم، وتغادر اليابان في الساعة الثامنة صباح غد الأربعاء متوجهة إلى مطار كيمبو الدولي بالعاصمة سول.

ويقال إن موظفي الدعم مثل الفريق الطبي ومسئولين في وزارة الخارجية، يستقلون الطائرة الرئاسية.

يشار الى أن هناك 14 كوريا جنوبيا – تسعة ركاب وخمسة من أفراد الطاقم في السفينة السياحية – لم يصب أي منهم بالعدوى.

وعلى صعيد متصل، أكدت الحكومة الكورية الجنوبية اليوم اكتشاف حالة جديدة من الإصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) حيث ذكر مركز تدابير الحجر الصحي أن سيدة كورية (61 عاما) لم يسبق لها السفر إلى الخارج، أصيبت بالفيروس لتصبح المريض الـ31. وذكرت (يونهاب) أن نتيجة الفحوصات التي خضع لها المريض الـ31 ظهرت إيجابية للفيروس في المركز الصحي في منطقة سوسونج في ديجو التي تبعد حوالي 300 كيلومتر جنوبا عن سول. وهي تلزم السرير حاليا في غرفة منعزلة في مركز ديجو الطبي المخصص لعلاج المرض الوبائي. وتجري سلطات الحجر الصحي الدراسة المرجعية حول مسار انتقال المرض إلى المريضة الـ31، والذين اتصلت بهم. وقد تم إطلاق سراح 10 مرضى بالفيروس من العزل بعد شفائهم التام من المرض. وبلغ عدد الأشخاص الذين خضعوا للفحوصات بعد الاشتباه بإصابتهم بالمرض باستثناء المرضى الذين تأكدت إصابتهم 9,234 شخص، غير أن نتيجة 8,277 منهم ظهرت سلبية. وتجري حاليا الفحوصات اللازمة على 957 آخرين.

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