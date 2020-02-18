بومبيو: إدخال خبراء الصحة إلى الصين لمكافحة كورونا استغرق وقتا طويلا

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الثلاثاء، إن إدخال خبراء الصحة إلى الصين للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا المتحور الجديد استغرق وقتًا طويلاً للغاية

وأضاف بومبيو “نأمل لو كان هذا قد تم بسرعة، ولكننا نتمنى ان تتحلى الحكومة الصينية بمزيد من الشفافية، وأن تستمر في مشاركة المعلومات” الخاصة بالمرض.

وتابع “لدينا خطط لتوفير 100 مليون دولار على الأقل لدعم الدول حول العالم، بما في ذلك الصين”، وفقًا لوكالة أنباء بلومبرج .

وأعرب بومبيو- الذي يزور إثيوبيا حاليا- عن أمله أن كل دولة لديها معلومات، بما في ذلك الصين، تكون منفتحة تماما وتتمتع بالشفافية.

ووصل وزير الخارجية الأمريكي أمس الاثنين إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، قادما من السنغال، حيث يبحث الجهود المشتركة لتعزيز الأمن الإقليمي ودعم أجندة الإصلاح السياسي والاقتصادي التاريخي لإثيوبيا. وفي جولته التي تشمل ست دول التي تمتد من 13 إلى 22 فبراير الجاري، سوف يزور بومبيو أيضا ألمانيا وأنجولا والسعودية وسلطنة عمان .

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا