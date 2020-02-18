سيادة القائد العام يستقبل سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا ريتشارد نورلاند

الرجمة 18 فبراير 2020 (وال)- استقبل سيادة القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة أبو القاسم حفتر اليوم الثلاثاء، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا السيد ريتشارد نورلاند في مكتبه بمقر القيادة العامة بمنطقة الرجمة.

هذا وتم خلال اللقاء، مناقشة ملف الأزمة الليبية المطروح على الساحة الدولية، وكذلك الحديث عن دور الجيش الوطني في محاربة الإرهاب، وتأمين البلاد وحفظ سيادتها من العابثين بأمنها وسلامة أراضيها.

وأكد سيادة القائد العام على ثوابت الجيش الوطني، التي تنص على تأمين كافة التراب الليبي، وإنهاء سيطرة الإرهابيين، وإخراج كافة المرتزقة الذين تم جلبهم عن طريق الغزو التركي من ليبيا. (وال- الرجمة) ر ت

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