مدفعية كتيبة 155 مُشاة تستهدف بارجة تركية داخل ميناء الشعاب في العاصمة طرابلس

طرابلس 18 فبراير 2020 (وال)- استهدفت مدفعية كتيبة 155 مُشاة فجر اليوم الثلاثاء، بارجة تركية داخل ميناء الشعاب في العاصمة طرابلس، محملة بالأسلحة والذخائر.

وذكرت شعبة الإعلام الحربي التابع للواء التاسع – عبر صفحته الرسمية عبر فيسبوك – أن البارجة التركية التي تم استهدافها من قبل مدفعية الهاوزر الموجه، كانت قد دخلت بالأمس لميناء الشعاب في طرابلس، وتحمل أسلحة وذخائر كانت متواجدة في رصيف رقم 14، بين سفن أخرى للتمويه على حمولتها.

وأشارت شعبة الإعلام الحربي إلى أنه تم رصدها من قبل الوحدات العسكرية، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة.

وأوضحت شعبة الإعلام الحربي أن الوحدات العسكرية قامت باستهداف مستودع تابع للمليشيات أمره مصطفى أقدوره النواصي، داخل القاعدة البحرية أبو ستة، والإصابة كانت مباشرة ودقيقة.

وأكدت شعبة الإعلام الحربي أن الوحدات العسكرية؛ تخوض معارك العز والشرف في محور الرواجح بمنطقة القره بوللي. (وال- طرابلس) ر ت

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