تشكيل دوري الأبطال – نيمار يقود سان جيرمان.. وهالاند على رأس هجوم دورتموند

ويتواجد ثورجان هازارد في هجوم الألمان إذ تنتظره مواجهة ثأرية أمام توماس مونييه بعدما أصاب الأخير إدين هازارد في دور المجموعات ().

وتعد دكة بدلاء باريس سان جيرمان هجوميا نارية، إذ يتواجد الأوروجوياني إدنسون كافاني والأرجنتيني ماورو إيكاردي على مقاعد البدلاء.

حراسة المرمى: رومان بوركي

الدفاع: أكسيل زاجادو – ماتس هوميلز – لوكاس بيسيتشك

الوسط: رافائيل جيريرو – أكسيل فيتسيل – إيمري تشان – أشرف حكيمي

الهجوم: ثورجان هازارد – إيرلينج هالاند – جادون سانشو

ويتواجد على مقاعد البدلاء: ماروين هيتز – محمود داهود – ماريو جوتزه – نيكو شولتز – مانويل أكانجي – ماتش شميلزر – جيوفاني رينا.

حراسة المرمى: كيلور نافاس

الدفاع: توماس مونييه – تياجو سيلفا – بيرسلان كيمبييه – ليفن كورزوا.

الوسط: ماركو فيراتي – ماركينيوس – أدريسا جايا

الهجوم: كيليان مبابي – نيمار – أنخيل دي ماريا.

وعلى مقاعد البدلاء: ريكو – ثيلو كيرير – إيدنسون كافاني – ماورو إيكاردي – بابلو سارابيا – جوليان دراكسلر – تانجي كوايسي.

التقى الفريقان من قبل في مباراتين، وحسم التعادل نتيجة اللقاءين.

سجل كل فريق هدفا في مرمى الأخر.

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