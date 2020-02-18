روسيا تمنع الصينيين من دخول أراضيها بسبب كورونا

أعلنت روسيا الثلاثاء عزمها على منع دخول المواطنين الصينيين الى أراضيها اعتبارًا من الخميس، في إجراء جديد يهدف إلى وقف انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت تاتيانا غوليكوفا نائبة رئيس الوزراء المكلفة الشؤون الصحية كما نقلت عنها وكالات أنباء روسية إن “دخول الرعايا الصينيين عبر الحدود الحكومية الروسية سيعلق اعتبارًا من 20 فبراير لرحلات العمل والرحلات الخاصة والتعليم والسياحة”.

وأوضحت غوليكوفا التي تترأس أيضا مجموعة عمل مكلفة مكافحة فيروس كورونا أن هذا القرار اتخذ “بسبب تفاقم الوباء في الصين واستمرار وصول المواطنين الصينيين إلى الأراضي الروسية”.

ويوجد عدد كبير من الصينيين في روسيا سواء للسياحة او الدراسة او العمل، ويتم استخدام المطارات الروسية في شكل كثيف كنقطة ترانزيت بين الصين وأوروبا.

واتخذت السلطات الروسية تدابير مشددة جدًا؛ لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد الذي أسفر حتى الآن عن وفاة نحو 1900 شخص في العالم.

وأمرت موسكو خصوص بإغلاق حوالى 4250 كلم من حدودها مع الصين وقطع طرق السكة الحديد والحد من عدد الرحلات الجوية إلى مدن صينية. ولم يعد لدى روسيا رسميًا إصابات بالفيروس بعدما خرج مواطنان صينيان من مستشفياتها الأسبوع الماضى، وأفاد أطباء روس أن إصابتهما كانت محدودة.

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