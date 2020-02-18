ترهونة تبدأ اليوم استقبال وفود مشايخ وأعيان القبائل الليبية | صور

تشهد مدينة ترهونة بالغرب الليبي التى تقع ٩٥ كيلو مترًا جنوب العاصمة طرابلس استقبال وفود مشايخ وأعيان القبائل الليبية من جميع المناطق منذ صباح اليوم.

وصرح المنسق العام لملتقى مشايخ وأعيان ونخب ليبيا الدكتور محمد المصباحى لـ “بوابة الأهرام” أن مدينة ترهونة تستضيف الملتقى على مدار يومين، وقد بدأت الوفود من جميع المناطق والقبائل الليبية فى الوصول، ويشهد هذا الملتقى حضورًا ضخمًا من كل القبائل الليبية، فضلاً عن النخب الثقافية والسياسية من الشخصيات العامة.

وأضاف الدكتور محمد المصباحى منسق عام الملتقى أن مدينة ترهونة بدأت منذ أمس استقبال الوفود المشاركة والمقدر أن تصل إلى ٥٠٠٠ من شيوخ وأعيان ليبيا، كما تم توجيه الدعوة رسميًا لبعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا.

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