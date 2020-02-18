بوتين يقيل سوركوف أحد أبرز مستشاريه ومهندس الأزمة الأوكرانية

أقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء أحد أبرز مستشاريه فلاديسلاف سوركوف، المخطط الاستراتيجي في الأزمة الأوكرانية .

وإقالة سوركوف (55 عامًا) الشخصية الغامضة في الحياة السياسية الروسية وأحد المقربين من بوتين، أعلنت في مرسوم نشره موقع الكرملين على الإنترنت بدون تحديد مهامه الجديدة المحتملة.

وكان سوركوف استبدل أساسًا في 11 فبراير بمساعد رئيس الإدارة الرئاسية ديمتري كوزاك (61 عامًا) بصفته كبير المفاوضين في النزاع في شرق أوكرانيا عند بدء عملية السلام بين موسكو وكييف.

واعتبارا من العام 2014 كان سوركوف أبرز مخطط إستراتيجي روسي في الأزمة الأوكرانية التي شهدت ضم شبه جزيرة القرم في 2014 .

وكان الخبير السياسي الكسي تشيسناكوف أعلن رحيل سوركوف من دوائر السلطة العليا في نهاية يناير معتبرا أن الكرملين يرغب في “إحداث تغيير” في إدارة الأزمة الأوكرانية.



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