ألمانيا والعفو الدولية تنتقدان قرار تركيا بإعادة اعتقال ناشط حقوقي بعد تبرئته

انتقدت وزارة الخارجية الألمانية، ومنظمة العفو الدولية، قرار السلطات التركية إصدار مذكرة اعتقال بحق رجل الأعمال الناشط الحقوقي عثمان كافالا، بعد ساعات من قرار محكمة تركية بتبرئته.

وذكرت وزارة الخارجية الألمانية في تغريدة عبر تويتر، «نحن مصدومون لإعادة اعتقال عثمان كافالا بعد تبرئته مباشرة».

ودعت الوزارة إلى توضيح سريع يتماشى مع معايير حكم القانون التي تلتزم بها تركيا.

وكان المدعي العام التركي أصدر مذكرة اعتقال بحق كافالا في تحقيق جديد، حسبما أفادت وكالة أنباء الأناضول الرسمية الثلاثاء.

ويتعلق التحقيق بمحاولة الانقلاب التي وقعت في 15 يوليو 2016 في تركيا.

وتأتي مذكرة الاعتقال بعد ساعات من قرار محكمة تركية بتبرئة كافالا من جميع التهم الموجهة إليه فيما يتعلق بمحاولة الإطاحة بالحكومة خلال مظاهرات داعمة للبيئة شهدتها إسطنبول عام 2013.

وكان من المفترض إطلاق سراح كافالا بعد قضاء نحو عامين ونصف العام في السجن.

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