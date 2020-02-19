الصين ترفض قواعد أمريكية جديدة بشأن وسائل إعلام تدعمها الدولة

قالت الصين اليوم الأربعاء إنها تعارض بشدة قواعد جديدة فرضتها الولايات المتحدة على خمسة كيانات إعلامية تدعمها الحكومة الصينية والحزب الشيوعي الحاكم وحذرت من أنها تحتفظ بحق الرد على تحركات واشنطن.

أدلى قنغ شوانغ المتحدث باسم وزارة الخارجية بهذه التصريحات في إفادة يومية.

وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الثلاثاء أنها ستبدأ معاملة خمسة كيانات إعلامية صينية تديرها الدولة لها عمليات في الولايات المتحدة، ومنها وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية (شينخوا) وشبكة تليفزيون الصين الدولية وتشاينا ديلي دستربيوشن كورب، على غرار السفارات الأجنبية حيث سيتعين عليها تسجيل موظفيها والعقارات الأمريكية التي تملكها في وزارة الخارجية الأمريكية.

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