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وفاة أربعة أشخاص في أستراليا في حادث تصادم طائرتين

تم النشر منذُ 23 دقيقة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

توفي أربعة أشخاص في أستراليا في ما يرجح أنه تصادم بين طائرتين صغيرتين.
وقع الحادث اليوم الأربعاء بالقرب من مطار مدينة مانجالور المحلي جنوب شرق القارة الصغيرة.
وقد توجهت قوات الإنقاذ باتجاه مكاني سقوط الطائرتين.
وترجح شرطة ولاية فكتوريا الأسترالية أن الطائرتين اصطدمتا كل منها بالأخرى في الجو.
وحسب هيئة الطيران المدني الأسترالي فإن إحدى الطائرتين من طراز بايبر PA-44، وهي طائرة تستخدم في التدريبات، والأخرى طائرة خاصة من طراز بيتش ترافل اير D95A. وبدأت السلطات المعنية التحقيق في الحادث.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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