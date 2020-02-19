بدء الانتخابات الإسرائيلية في المقار الدبلوماسية في الخارج

بدأت اليوم الأربعاء الانتخابات الإسرائيلية في السفارات والقنصليات الإسرائيلية في الخارج، وذلك تمهيدا للانتخابات المقررة الشهر القادم.

وتستعد إسرائيل لإجراء انتخابات برلمانية جديدة في الثاني من مارس، والتي ستكون الثالثة خلال عام واحد.

وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فشل في تشكيل ائتلاف حكومي جديد بعد الانتخابات التي جرت في أبريل وبعد الانتخابات التي جرت في سبتمبر.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الانتخابات القادمة لن تحل المأزق السياسي، وأن أيا من حزب ليكود، بزعامة نتنياهو، أو منافسه الأبرز حزب “أزرق أبيض” بزعامة بيني جانتس لن يتمكن من تشكيل حكومة بعد الانتخابات القادمة إذا ما لم يحدث تغير جذري في المواقف.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا