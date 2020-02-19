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أردوغان : سوف ندعم الوفاق حتى السيطرة على كامل ليبيا

تم النشر منذُ 15 ساعة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن الاتحاد الأوروبي لا يملك أي صلاحية لاتخاذ قرار بشأن ليبيا.

وأضاف: «إذا لم تفض المساعي الدولية لحل عادل في ليبيا، سندعم حكومة الوفاق للسيطرة على البلد بأكمله»، حسب وكالة الأنباء التركية «الأناضول».

والإثنين الماضي، أعلن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي اتفاقهم على بدء مهمة بحرية جديدة في البحر المتوسط لمراقبة تطبيق حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، بينما أكدت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق أن الخطة الأوروبية «ستفشل بشكلها الحالي خصوصا على الحدود البرية والجوية بالمنطقة الشرقية».

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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تعليقات

  • اى دعم يامعتوه انت تبيع السلاح والمرتزقة وتقبض الثمن مضاعف ومع ذلك كل من دعمتهم من الاخوان تم سحقهم بعد ان عاشوا فى اوهام انظر الى سوريا ضحاياك ملايين المشردين من السوريين يبيتون فى العراء وتمنع دخولهم تركيا فانتم معتوه وعايش فى كوكب زحل فكلابك فى ليبيا منبوذين من الشعب الليبى الداعم للجيش الوطنى احفاد عمر المختار ياحمار دغعوا كلابك للانتحار فى المطار من قبل والان سيتم سحقهم فهم جميعا فى مرمى نيران الجيش الوطنى الذى ضرب سفينة فى البحر مما يدل على ان كل ماقبل الساحل فى مرمى الجيش واولها ساحة الشهداء ووكر السراج اتفوووووه عليك غبى وحقير

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  • وعود السلطان البهلوان مثل وعود الشيطان كما فى قوله تعالى :-
    وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ ۖ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي ۖ فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُم ۖ مَّا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُم بِمُصْرِخِيَّ ۖ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِن قَبْلُ ۗ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (22)

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    • اكبر جعجاع وفى النهاية ينال المزيد من الخوازيق فهو مثل نملة تتصور ابتلاع فيل وهذا مستحيل او مثل خروف ينطح فى الحائط يريد اسقاط المبنى فينكسر قرونه ومع ذلك يظل ينطح حتى تنكسر قرونه فيسقط صريعا

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  • انباء عن مقتل الإرهابي أردوغان، اللهم امين امين امين، ياالله يا رحمن يارحيم ياملك يا قدووس، اللهم بعدد اسماىك الحسنى وانت القادر على كل شي اللهم انهي المجرم أردوغان الذي زرع الفساد في ليبيا

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