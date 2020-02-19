إيران تؤكد أول إصابتين بفيروس كورونا المستجد

أكد المتحدث باسم الحكومة ال إيران ية اليوم الأربعاء أول حالتي إصابة بفيروس كورونا الجديد وذلك بعد تقارير أفادت بأن الاختبارات الأولية جاءت إيجابية.

وقال المتحدث علي ربيعي على تويتر “كما وعدنا بالإعلان عن أي حالات مؤكدة، أكد وزير الصحة قبل دقائق إصابة شخصين بفيروس كورونا الجديد في مدينة قم”.

وقالت وزارة الصحة في وقت سابق إن المريضين في العزل الصحي.

ولم يحدد ربيعي جنسية المصابين لكن بعض التقارير أشارت إلى أنهما إيران يان.

وتجاوز عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا الجديد في البر الرئيسي للصين 2000 حالة اليوم الأربعاء على الرغم من أن عدد الإصابات الجديدة انخفض لليوم الثاني على التوالي.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا