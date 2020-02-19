مانشستر سيتي: ما يشاع عن النادي ليس صحيح وسنفعل كل شيء لإثبات ذلك

وصرح سوريانو حسبما نقلت شبكة “سكاي سبورتس” قائلا: “أهم شيء يجب أن أقوله اليوم أن تلك الادعاءات ضد مانشستر سيتي ليست صحيحة”.

وأضاف “الجماهير يجب أن تتأكد من أمرين، الأول هو أن ما يقال ليس صحيحا، والثاني هو أننا سنفعل كل ما بوسعنا لإثبات ذلك”.

وواصل “نعلم أن الجماهير تدعمنا، نشعر بذلك، جماهير مانشستر سيتي مرت بعدد من التحديات على مر العقود، وهذا تحد جديد فقط، سنتحد معا وسنتخطاه ولن نخذل جماهيرنا”.

وأتم “المالك لم يضع مالا في النادي ولم يتم توضيح ذلك بشكل مناسب، نحن فريق كرة قدم يحقق الربح ويعتمد على نفسه، ليس لدينا ديون وحساباتنا مؤمنة أكثر من مرة وتمت مراجعتها بواسطة المراجعين والمستشارين والمستثمرين”.

وتم إدانة سيتي بتضخيم عقود رعايته بشكل زائف بعد نشر مجلة دير شبيجل الألمانية لعقود الرعاية للنادي الإنجليزي، وذكرت الوثائق المُسربة في ذلك الوقت بأن عقد رعاية سيتي البالغ 67.5 مليون جنيه إسترليني تم إثبات أن 8 ملايين فقط جاءت من عقود رعاية شركة “الاتحاد” فيما جاء باقي المبلغ من شركة “أبو ظبي المتحدة” التي يملكها مالك سيتي نفسه الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ووصف يويفا في بيانه ما فعله مانشستر سيتي بـ”خروقات خطيرة” في قواعد اللعب المالي النظيف قبل أن يقرر إيقاف النادي الإنجليزي من اللعب أوروبيا لموسمين بجانب توقيع غرامة مالية تصل إلى 30 مليون يورو، ويعتزم سيتي الاستئناف ضد العقوبة.

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