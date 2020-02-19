سكاي: ليستر تواصل مع ممثلي لالانا لضمه مجانا في الصيف

واتخذ ليستر تلك الخطوة من أجل استباق المنافسين الذين يسعون لضم صاحب الـ31 عاما مجانا بعد نهاية عقده بنهاية الموسم الجاري مع ليفربول.

وأشار التقرير إلى أن أندية توتنام وأرسنال ووست هام يونايتد من بين المهتمين بضم لالانا خلال الصيف المقبل.

وحاليا يسمح للالانا بالتفاوض مع الأندية الأجنبية خارج إنجلترا وحتى توقيع اتفاق مبدئي معهم إذا ما توصل لاتفاق حول البنود الشخصية.

وتشير قواعد الانتقالات الحالية إلى أن لالانا يجب أن يحصل على إذن من فريقه الحالي، ليفربول، إذا ما أراد التفاوض مع الأندية الإنجليزية قبل نهاية عقده الحالي.

ويرغب براندن رودجرز في لم الشمل مرة أخرى، بعد أن كان هو من قرر ضم لالانا من ساوثامبتون عام 2014.

ولا يعد تفاوض لالانا مع الأندية الإنجليزية حاليا مرفوض من ليفربول، إذ وافق النادي وسمح للاعبه بالتخطيط لمستقبله بعدما أوضح له أنه لن يجدد تعاقده، وذلك وفقا لشبكة “سكاي”.

ويرى ليستر سيتي أن مشاركة النادي في دوري أبطال أوروبا خلال الموسم المقبل قد يشكل أفضلية له في إقناع الدولي الإنجليزي.

لالانا انضم إلى ليفربول قادما من ساوثامبتون في صيف 2014 بمبلغ 31 مليون يورو، وكان النادي الإنجليزي يمتلك شرطا في عقد اللاعب يسمح له بتجديده لعام إضافي.

وشارك صاحب الـ31 عاما خلال الموسم الجاري في 19 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها هدفا وصنع هدفين.

ولعب لالانا بقميص ليفربول في 175 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 22 هدفا وصنع مثلها.

طالع أيضا:

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا