سكولز: يبدو أن مارسيال بحاجة لشخص يذكره أنه مهاجم كل دقيقتين

وصرح سكولز حسبما نقلت صحيفة “مانشستر إيفينينج نيوز” قائلا: “الأمر غريب بالنسبة لمارسيال، لا أعلم إذا ما كان جناحا أم مهاجما”.

وواصل “سولشاير يفكر بوضوح أنه مهاجم ويخبره بالتواجد في منطقة الجزاء كلما استطاع”.

وأكمل “ضد تشيلسي كان يعمل أحيانا على التواجد داخل منطقة الجزاء، لا يجب أن يخبرك أحد أن تدخل منطقة الجزاء إن كنت مهاجما، لكن إن في حالة مارسيال فبكل وضوح يحتاج لشخص ليخبره بذلك الأمر”.

وأتم “يبدو وكأنه لا يحصل على تلك المعلومة كثيرا، بعض اللاعبين مثله، أحيانا تخبرهم ما يجب فعله طيلة الوقت، يبدو أنه بحاجة لأن يخبره أحد بذلك كل دقيقتين، ما تريده منه يجب أن تطلبه طيلة الوقت”.

مارسيال سجل هدفا في انتصار يونايتد بنتيجة 2-0 ضد مضيفه تشيلسي في الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشارك الفرنسي صاحب الـ24 عاما خلال الموسم الجاري في 29 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 13 هدفا وصنع 5 آخرين.

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