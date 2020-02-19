انسحاب وفد يوناني من الجمعية البرلمانية للناتو احتجاجا على مقاطعة خطابه حول انتهاكات تركيا

انسحب وفد يوناني من الجمعية البرلمانية لحلف الشمال الأطلسي (ناتو)، اليوم الأربعاء، احتجاجًا على موقف رئيس الجمعية البرلمانية أتيلا مسترهازي.

وقال الوفد اليونان ي، المكون من خمسة نواب من أحزاب رئيسية في البرلمان اليونان ي – في بيان مشترك نقلته صحيفة (كاثيميريني) اليونان ية – “إن رئيس الجمعية البرلمانية للناتو كان يقاطع حديثهم على نحو منتظم ما دفعهم للانسحاب احتجاجا على هذا الأمر”.

وأشارت الصحيفة إلى أن الوفد اليونان ي، كان يطرح اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المثيرة للخلاف التي أبرمت بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية، كما تحدث الوفد عن انتهاكت تركيا للقانون الدولي وللحقوق السيادية اليونان ية.

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