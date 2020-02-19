الملكة إليزابيث قد تمنع هاري وميجن من استخدام شعار مقاطعة ساسكس الملكية

قد تمنع الملكة البريطانية إليزابيث الثانية ، الأمير هاري وزوجته ميجن ، من استخدام شعار “مقاطعة ساسكس الملكية” بعد تخليهما عن مهماتهما الملكية على ما ذكرت مقالات صحفية.

ويستخدم الزوجان هذا الشعار لحسابهما على “إنستجرام” وموقع إلكتروني تم إنشاؤه بعد إعلانهما الذي شكّل صدمة الشهر الماضي.

ونقلت وكالة “برس أسوسييشن” البريطانية عن مصدر ملكي لم يكشف عن هويته قوله إن مستقبل استخدامهما الشعار “يحتاج إلى مراجعة” والمحادثات مستمرة.

وأضاف المصدر نفسه “بما أن دوق ودوقة ساسكس تخليا عن دوريهما كعضوين بارزين في العائلة الملكية وسيعملان من أجل تحقيق الاستقلالية المالية، يجب مراجعة استخدام كلمة +ملكي+ في هذا السياق”.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” الأربعاء أن كبار المسؤولين وافقوا على أنه لم يعد من “الممكن” للزوجين الاحتفاظ بكلمة “ملكي”. ويعيش هاري وميجن في دارة فخمة في كندا مع ابنهما آرتشي منذ بداية السنة الجديدة.

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