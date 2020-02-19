محمد بن راشد يكرم أوائل صناع الأمل بدبي.. ومصر تتصدر المشاركات

ينطلق غدا الخميس حفل الدورة الثالثة من ” صنّاع الأمل “، الذي سيقام في دبي، برعاية وحضور محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي .

حيث سيكرم حاكم دبي، أوائل أصحاب العطاء في الوطن ال عرب ي الذي ساهموا في صناعة التغيير الإيجابي في مجتمعاتهم من خلال مشاريعهم الإنسانية التطوعية، وسط توقعات بأن يتخطى عدد حضور الحفل 12 ألف شخص من مختلف أنحاء الوطن ال عرب ي.

وتتميز نسخة هذا العام من مبادرة “صناع الأمل” التي تنظم تحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، بتخصيص ريع الحفل الختامي لصناع الأمل للعمل الخيري والإنساني وذلك للمرة الأولى، حيث سيعود ريع الحفل إلى مشروع مستشفى البروفيسور مجدي يعقوب لعلاج أمراض القلب الخيري في مصر، مما يرسخ ثقافة العمل الإنساني والخيري في الوطن ال عرب ي، ويوحد جهود أكبر عدد من الناس لدعم مشروع عرب ي ذي قيمة إنسانية مشتركة.

واستقطبت دورة هذا العام من مبادرة صناع الأمل مشاركة قياسية بلغت أكثر من 92 ألف ترشيح لمبادرات مشاركة من 38 دولة؛ 15 منها عرب ية تصدرتها جمهورية مصر ال عرب ية، و23 أجنبية تقدمتها ألمانيا من حيث عدد الترشيحات التي غطت مختلف جوانب العمل الإنساني والخيري والتنموي والمجتمعي، سواء أكان أصحابها ينفذونها كأفراد أو كفرق تطوعية أو مؤسسات ومنظمات غير ربحية، بالاعتماد على مواردهم الشخصية أو على دعم محدود من خلال التبرعات المجتمعية.

وبلغت نسبة زيادة المشاركات في هذه الدورة حوالي 6% مقارنة بالدورة الثانية الماضية التي استقطبت أكثر من 87 ألف ترشيح وبنسبة حوالي 42% مقارنة بالدورة الأولى من المبادرة. وبرز في الدورة الحالية للمبادرة بلوغ نسبة مشاركات المرأة 58% من مجموعة المبادرات المرشحة للقب. وتدخل مبادرة “صناع الأمل” هذا العام مرحلة جديدة في دعم العمل الإنساني لتكرس ريادة دبي ودولة الإمارات ال عرب ية المتحدة في مجال صناعة الأمل من خلال مشروع العام الإنساني، ضمن رؤية جديدة تنطلق من خلالها صناع الأمل إلى آفاق أشمل في العمل الإنساني عبر خلق حراك مجتمعي إزاء دعم مشاريع إنسانية ذات بعد عرب ي بحيث تسعى إلى تسليط الضوء على مشروع إنساني أو خيري ذي بعد عرب ي، يمس قطاعاً عريضاً من الفئات المعنية أو المستهدفة، وينطوي على نتائج بعيدة المدى، ويتم حشد أكبر جهد تبرع من نوعه في ترجمة حية للمسؤولية الفردية والمجتمعية والمؤسسية في دعم مبادرات إنسانية عرب ية مستدامة. وقد أعلن سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أن المشروع الإنساني ال عرب ي الذي تم اختياره لهذا العام هو مستشفى البروفيسور مجدي يعقوب لعلاج أمراض القلب الخيري في مصر. ويعتبر مستشفى البروفيسور مجدي يعقوب لعلاج أمراض القلب الخيري في مصر، المستشفى التخصصي الجديد من أكبر المؤسسات العلاجية من نوعها عرب ياً، من خلال كادر طبي مؤهل وتجهيزات ومعدات طبية وجراحية تعد الأحدث في العالم، حيث سيوفر المستشفى خدماته لعلاج مرضى القلب من كل أنحاء الوطن ال عرب ي مجاناً. وسيجري المستشفى 12 ألف عملية جراحة سنوياً، 70 في المائة منها تستهدف الأطفال، كما ستستقبل العيادات الخارجية أكثر من 80 ألف مريض سنوياً، وسوف يتم تدريب أكثر من ألف طبيب وجراح مختص في أمراض القلب من خلال مركز التعليم والتدريب التابع لمؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب، بحيث يكونون ضمن الكادر الطبي عالي التأهيل في المستشفى. ويعد الدكتور مجدي يعقوب أحد أشهر جراحي القلب في العالم، حيث أجرى أكثر من ألفي عملية زراعة وما يقرب من 40 ألف عملية قلب مفتوح. ويعتبر حفل صناع الأمل هذا العام هو الأضخم من نوعه، حيث سيشهد مشاركة أكبر عدد من النجوم والفنانين والمثقفين والإعلاميين ومشاهير التواصل الاجتماعي في العالم ال عرب ي بالإضافة إلى نخبة من الشخصيات المشهود لها في العمل الإنساني في دولة الإمارات .

حيث يحيي فقراته الفنيه مجموعة متميزة من أشهر نجوم العالم ال عرب ي منهم المطربة نوال الكويتية والفنانة الإمارات ية بلقيس والفنان الفلسطيني محمد عساف. ويتضمن الحفل إطلاق أوبريت “صناع الأمل” من ألحان وإشراف الفنان العالمي ردوان RedOne، وهي الملحمة الغنائية التي يشارك بها أكثر من 50 فناناً ونجماً عرب ياً .

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