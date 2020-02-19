النظام الجديد للهجرة في بريطانيا يثير قلق عدد من القطاعات المهنية

كشفت حكومة المحافظين البريطانيين ، اليوم الأربعاء، النقاب عن النظام الجديد للهجرة بعد خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي ، لكنه سرعان ما واجه انتقادات المعارضة وبعض المهنيين الذين يعتبرون أنه يشكل خطراً على قطاع الصحة أو صناعة الأغذية.

للحصول على تأشيرة عمل اعتبارا من العام المقبل فور انتهاء الفترة الانتقالية للبريكست، يجب امتلاك مهارات محددة، والتحدث بالإنجليزية وأن يكون لدى المتقدمين عروض عمل مع الحد الأدنى السنوي للأجور، اي 25600 جنيه إسترليني (30820 يورو).

ويؤدي ذلك تلقائيا إلى استبعاد العمال ذوي المهارات المتدنية أو ذوي الأجور المنخفضة.

من جهتها، وصفت وزيرة الداخلية بريتي باتل، الإصلاحات بأنها “حازمة وعادلة”، موضحة أنها ستساعد العمال ذوي المهارات العالية في الحصول على تأشيرات.

وأكدت في الوثيقة التي تكشف الإجراءات بالتفصيل انه “لا ينبغي أن يعتمد اقتصادنا على العمالة القليلة التكلفة من أوروبا، بل يجب التركيز على الاستثمار في التكنولوجيا”، وطلبت من أرباب العمل “التكيف” مع ذلك. تتطلب خطة الحكومة من كل عامل أجنبي أن يجمع 70 نقطة للحصول على تصريح عمل. يمنح هذا البرنامج 20 نقطة حدا أقصى للمرشحين الذين يكسبون ما لا يقل عن 30820 يورو سنويا. لكنه لا يمنح النقاط لمن سيحصلون على الحد الأدنى المطلوب، أي 24600 يورو. ستمنح الحكومة 20 نقطة لأولئك الذين يظهرون “مهارات مناسبة” و20 نقطة أخرى لأولئك الذين يتحدثون الإنجليزية في “المستوى المطلوب”. ويضع البرنامج على قدم المساواة الأوروبيين وغير الأوروبيين.

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