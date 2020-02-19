تقرير: كوليبالي قد يغيب عن مواجهة برشلونة

شبكة سكاي سبورتس الإيطالية قالت أن كوليبالي لم يتدرب اليوم ولا يتوقع أن يشارك مع الفريق في تدريب غدا الخميس.

ويستعد نابولي لمواجهة بريشيا في الجولة الـ 25 من الدوري الإيطالي قبل أن يستضيف برشلونة في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب سان باولو.

السنغالي منذ إصابته في أربطة الفخذ في منتصف ديسمبر الماضي خاض مباراة واحدة فقط أمام ليتشي في التاسع من فبراير الماضي وغاب عن المشاركة.

ويبدو أن جينارو جاتوزو لا يشعر بقلق إذ يعتمد على الثنائي اليوناني كوستاس مانولاس والصربي نيكولا ماكسيموفيتش.

نابولي يحتل المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 33 نقطة.

السنغالي البالغ 28 عاما شارك في 21 مباراة الموسم الجاري بقميص نابولي خسر الفريق في 6 مباريات فقط منها.

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