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مباشر دوري الأبطال – توتنام (0)-(0) لايبزيج.. صارووووخ أليسيتش

تم النشر منذُ 8 دقائق
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

ق 32: بطاقة صفراء لتيمو فيرنر مهاجم لايبزيج.

ق 17: رأسية باتريك تشيك تمر بجوار القائم الأيسر لهوجو لوريس.

ق 12: بطاقة صفراء لمارسيل سابيتزر قائد ريد بول لايبزيج.

ق 10: بطاقة صفراء لجيوفاني لو سليسو لاعب وسط توتنام.

ق 7: محاولة من بيرجفاين يتصدى لها الحارس.

ق 2: أنجيلينيو يسدد كرة قوية قوية ترتطم بأقدام لوريس ومن العارضة.

ق 1: تسديدة باتريك تشيك تمر بجوار القائم لتوتنام.

ق 34: عرضية جيديش تمر من أمام جيفري كوندوجوبيا والمرمى الخالي مهدرة فرصة هدف التعادل.

ق 16 : هاتيبور يتقدم بالهدف الأول لأتلانتا من عرضية أليخاندرو جوميز.

ق 7: باسيليتش يهدر انفرادا تاما أمام حارس فالنسيا.

ق 4: تسديدة قوية من أليخاندرو جوميز تمر أعلى من القائم.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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