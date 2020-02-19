مباشر دوري الأبطال – توتنام (0)-(0) لايبزيج.. صارووووخ أليسيتش

ق 32: بطاقة صفراء لتيمو فيرنر مهاجم لايبزيج.
ق 17: رأسية باتريك تشيك تمر بجوار القائم الأيسر لهوجو لوريس.
ق 12: بطاقة صفراء لمارسيل سابيتزر قائد ريد بول لايبزيج.
ق 10: بطاقة صفراء لجيوفاني لو سليسو لاعب وسط توتنام.
ق 7: محاولة من بيرجفاين يتصدى لها الحارس.
ق 2: أنجيلينيو يسدد كرة قوية قوية ترتطم بأقدام لوريس ومن العارضة.
ق 1: تسديدة باتريك تشيك تمر بجوار القائم لتوتنام.
ق 34: عرضية جيديش تمر من أمام جيفري كوندوجوبيا والمرمى الخالي مهدرة فرصة هدف التعادل.
ق 16 : هاتيبور يتقدم بالهدف الأول لأتلانتا من عرضية أليخاندرو جوميز.
ق 7: باسيليتش يهدر انفرادا تاما أمام حارس فالنسيا.
ق 4: تسديدة قوية من أليخاندرو جوميز تمر أعلى من القائم.
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