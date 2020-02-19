مباشر دوري الأبطال – توتنام (0)-(0) لايبزيج.. صارووووخ أليسيتش

ق 32: بطاقة صفراء لتيمو فيرنر مهاجم لايبزيج.

ق 17: رأسية باتريك تشيك تمر بجوار القائم الأيسر لهوجو لوريس.

ق 12: بطاقة صفراء لمارسيل سابيتزر قائد ريد بول لايبزيج.

ق 10: بطاقة صفراء لجيوفاني لو سليسو لاعب وسط توتنام.

ق 7: محاولة من بيرجفاين يتصدى لها الحارس.

ق 2: أنجيلينيو يسدد كرة قوية قوية ترتطم بأقدام لوريس ومن العارضة.

ق 1: تسديدة باتريك تشيك تمر بجوار القائم لتوتنام.

ق 34: عرضية جيديش تمر من أمام جيفري كوندوجوبيا والمرمى الخالي مهدرة فرصة هدف التعادل.

ق 16 : هاتيبور يتقدم بالهدف الأول لأتلانتا من عرضية أليخاندرو جوميز.

ق 7: باسيليتش يهدر انفرادا تاما أمام حارس فالنسيا.

ق 4: تسديدة قوية من أليخاندرو جوميز تمر أعلى من القائم.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا