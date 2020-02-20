رئيس مجلس أعيان ومشايخ ترهونة يبعث برسالة لمدينة مصراتة عبر بوابة الأهرام.. تعرف علي تفاصيلها | صور

صرح الشيخ صالح الفاندى رئيس مجلس أعيان ومشايخ مدينة ترهونة “لبوابة الأهرام” ، بأن مدينة مصراتة جزء من ترهونة، وترهونة جزء من مصراتة .

وأضاف “هذا كلام، مسئول عنه” ، فأهل مصراتة هم أهلنا، ولن تقيم دولة في ليبيا بلا مصراته، فهي مكون رئيسي من المكونات الليبية الأساسية.

وأكد أنه بعد تحرير العاصمة طرابلس سيكون للقبائل الليبية موقف ورؤية للمصالحة مع مدينة مصراتة وأن يتولى القوات العسكرية داخل المدينة قوات تابعة للجيش الليبى من أبناء مصراتة فقط، لحين حل جميع الإشكاليات وتهدئة النفوس.

وتابع الشيخ صالح: ومن هنا داخل خيمة ترهونة نريد أن تنقل “الأهرام” هذه المؤسسة الصحفية العريقة التي نعتبرها مؤسسة عالمية وليست مصرية عرب ية فقط، نريد أن نحملكم برسالة لأهلنا في مصراتة ، تنشر لديكم لما تتمتعون به من مصداقية عالمية، وتكون وثيقة تاريخية للأخوة، والأهل داخل مدينة مصراتة ، فهم مرحب بهم بكل ما نملك من قوة.



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