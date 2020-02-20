محكمة تركية تعيد رجل الأعمال كافالا للسجن بعد يوم من تبرئته

أعادت محكمة في اسطنبول رجل الأعمال، الناشط الحقوقي التركي عثمان كافالا إلى السجن بسبب علاقاته المزعومة ب محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا عام 2016.

وتم نقل كافالا إلى محكمة شاغليان في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، وحكم القاضي بحبسه احتياطيا.

واستند الحكم إلى “دليل دامغ” على مشاركة كافالا في صنع القرار في الانقلاب، وأشار إلى مخاوف من هروبه من البلاد.

وبرأت كافالا محكمة أخرى أول أمس الثلاثاء من جميع الاتهامات، بما في ذلك محاولة الإطاحة بالحكومة خلال مظاهرات داعمة للبيئة شهدتها اسطنبول عام 2013، وأمرت بإطلاق سراحه.

لكن قبل أن يتمكن كافالا من الحصول على حريته، أصدر ممثل الادعاء في إسطنبول أمر توقيف بعد ساعات في تحقيق منفصل ضد كافالا، هذه المرة لمحاولة الإطاحة بالنظام الدستوري.

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