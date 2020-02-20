ميسي: رحيل فالفيردي كان صعبا.. ولا أسمح لـ أبيدال بمهاجمتنا

أسطورة برشلونة أجرى مقابلة مطولة مع صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية، تحدث فيها بصراحة عن كثير من الأمور المتعلقة بالنادي ومنتخب الأرجنتين.

تورطت إدارة برشلونة في أزمة كبيرة خلال الأيام الماضية، عندما كشف تقرير عن دفعها أموال لإحدى الشركات حتى تُجمّل صورتها في مواقع التواصل الاجتماعي، وتهاجم بعض أفراد الفريق ونجومه السابقين.

ميسي تحدث عن تلك الأزمة: “بصراحة فوجئت بعض الشيء، لكني لم أكن في كتالونيا وإنما كنت مسافرا. عندما عدت علمت بالأمر، بعدها تحدث معنا الرئيس وأخبرنا بنفس ما قاله في المؤتمر الصحفي، وشرح لنا طبيعة الوضع وما حدث، لا أستطيع الإضافة عن ذلك. كل ما قيل بشأن الأمر تم إخباره للقادة في اجتماع مغلق”.

وأضاف: “بكل صراحة أرى أن حدوث أمر مماثل لهو شيء غريب للغاية، سيكون علينا الانتظار لتبيُن الحقيقة، لن نستطيع قول الكثير، لقد شعرت أنه أمر غريب للغاية”.

وشدد على انتمائه الشديد لـ برشلونة: “أحب برشلونة رغم اشتياقي كثيرا لـ روساريو. ولكن هنا منزلي، فقد عشت هنا أكثر مما عشت في الأرجنتين. أحب برشلونة، وأحب الحي الذي أقطنه، ولحسن الحظ أجد وقتا كبيرا لقضائه مع أطفالي. حياتي طبيعية للغاية ومريحة بالنسبة لي”.

النجم الأرجنتيني رد بقوة قبل عدة أسابيع على تصريحات لـ أبيدال، اتهم فيها الفرنسي بعض اللاعبين بالتراخي في حقبة إرنستو فالفيردي.

وعاد ميسي ليتحدث عن الأزمة مجددا: “لا أعرف ما حدث حتى يقول أبيدال ذلك، ولكني رددت عليه لأني شعرت بالهجوم علينا. شعرت أنه يهاجم اللاعبين. الكثير من الأمور قيلت عن غرفة خلع الملابس وكأنها تتحكم في كل شيء، وكأنها تُحضر المدربين وتقيلهم، وتنتدب اللاعبين، خصوصا أنا”.

وأكمل: “لقد أزعجني ذلك، خصوصا أن يصدر ذلك من مسؤول في النادي أو مدير تقني، إنه شخص مسؤول عن قرارات وعليه أن يتحمل المسؤولية، إنه من يصدر القرارات، ولذا أردت توضيح الأمر، لم أكن لأسمح للمدير الرياضي بمهاجمتنا بهذه الطريقة”.

واعترف: “ما فعله أبيدال جرحني كشخص وكقائد، أولا لأنه هاجم غرفة خلع الملابس، ولذا طلبت منه أن يقول أسماء بعينها وألا يعمم. كما أن ما حدث أزعجني على المستوى الشخصي أيضا، لأن فكرة أنني من أتخذ القرارات ليست حقيقية”.

لماذا يتم تصدير تلك الصورة دائما عن ميسي؟ هو نفسه يجهل الإجابة.

ليو أجاب: “لا أعرف، يحدث هذا أيضا في منتخب الأرجنتين، يقال إنني من أقرر من سيلعبون إلى جانبي، وإنني أختار المدربين، وإن أصدقائي يشاركون. لا أدري سبب ذلك، ربما لأني موجود لفترة كبيرة في النادي والمنتخب، ولكن حدث كثيرا أنني اختلفت في الرأي مع النادي ورؤيتي لا تتحقق”.

واعترف ميسي أنه شعر بالغضب بعض الشيء من الطريقة التي رحل بها نيمار عن الفريق في صيف 2017.

وصرّح ميسي: “قلت ذلك عدة مرات، على المستوى الرياضي فـ نيمار أحد أفضل اللاعبين في العالم، سأحب لو يعود إلينا. إنه شخص مُبهج، لطالما كان سعيدا، اعتاد على المرح داخل وخارج الملعب، وفي غرفة خلع الملابس يضفي نوعا مختلفا من البهجة”.

والتمس العذر: “نظرة البعض إليه طبيعية بسبب الطريقة التي رحل بها، لقد ضايقتني أنا أيضا وقتها، حاولنا إقناعه ألا يفعل ذلك ولكن في نهاية الأمر كلنا نريد الأفضل. إنه أحد أفضل اللاعبين وقدّم لنا الكثير في الملعب، ولكني أتفهم غضب الناس منه”.

وكشف: “إنه يتطلع حقا إلى العودة، لقد بدا نادما طوال الوقت، لقد قام بالكثير حتى يعود، ولعلها الخطوة الأولى لعودته فعلا. إنه لاعب من طراز رفيع، لاعب مختلف، خطير للغاية في المواجهات الفردية وأمام المرمى”.

وتحوّل ميسي للإشادة بمواطنه لاوتارو مارتينز مهاجم إنتر ميلان الذي ذكرت العديد من التقارير الصحفية اقتراب انتقاله إلى برشلونة في الصيف المقبل.

وقال ميسي: “لاوتارو لاعب مذهل، سيكون لاعبا عظيما، إنه ينفجر الآن ويبرهن على جودته، إنه لاعب قوي للغاية في الصراعات الثنائية، ويسجل الكثير من الأهداف، ومميز في ألعاب الهواء، ويجيد الالتفاف بخفة، لديه جودة فائقة، ويعد مهاجما متكاملا”.

هل يمكنه أن يشارك لويس سواريز في خط الهجوم؟ ميسي لا يجد مشكلة في ذلك: “لاوتارو يتشابه مع سواريز، كلاهما يجيد السيطرة على الكرة، ويتشابهان في قراراتهما أمام المرمى. كما قلت سابقا، فاللاعبون الجيدون يتأقلمون دائما مع أي طريقة لعب، وسواريز يمتلك خبرة كبيرة ويمكنه مساعدة لاوتارو على التأقلم في النادي والدوري الإسباني، لكن كلها مجرد افتراضات”.

واسترجع ميسي هزيمة ليفربول القاسية في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي: “في الحقيقة لا أجد أي تفسير لهزيمة أنفيلد، ما حدث في روما أمر يمكن أن يحدث مرة بفعل المفاجأة، ولكن أن يحدث ذلك مجددا في العام التالي فهو أمر يصعب تفسيره”.

وأضاف معلقا على هزيمة ليفربول أمام أتليتكو مدريد في النسخة الحالية: “بصراحة لم أتفاجأ بفوز أتليتكو على ليفربول، يوم القرعة تحدثنا في غرفة خلع الملابس واتفقنا أنها ستكون مباراة متكافئة لأن أتليتكو لعب كثيرا في هذه المنافسة، كما أنه فريق صعب للغاية في أدوار خروج المغلوب وقد أثبت ذلك مرات عدة”.

وأشاد بمواطنه دييجو سيميوني: “أعتقد أن سيميوني قدّم عملا رائعا، الفريق يتم تحديثه واللاعبون الجدد يأتون ويستمرون في اللعب بنفس أفكاره. أن يخلق فريقا قادرا على المنافسة لسنوات طويلة لهو أمر مذهل”.

وشدد: “فريقنا يحتاج إلى استمرارية أكبر، وألا نرتكب أخطاء ساذجة، وألا نسمح بتكرار ما حدث في روما وليفربول. يجب أن نهتم بكل التفاصيل في دوري أبطال أوروبا، فأي تفصيلة صغيرة ستكون فارقة”.

وتوقع: “كل الفرق صعبة في دوري أبطال أوروبا، سان جيرمان واجه دورتموند وخسر، وليفربول خسر أمام أتليتكو. ولكن أعتقد أن ليفربول، ويوفنتوس، وباريس سان جيرمان، وريال مدريد هي الأندية الأكثر قوة حاليا”.

وأكد: “أتمنى الفوز بدوري أبطال أوروبا، إنه شيء تمنيته لسنوات عدة، منذ أن حققناها آخر مرة، وأريد اختبار هذه التجربة مجددا”.

وتحسّر: “في الموسم الماضي كنا قريبين للغاية وتركنا البطولة تهرب من أيدينا، كانت فرصة سانحة للتتويج”.

وأردف: “كنا ندرك أن ليفربول قادر على التسجيل في ملعبه، لكن فكرتنا الرئيسة كانت ألا نسمح بتكرار ما حدث في روما، لكننا لم نستطع التنافس وليفربول تفوق علينا في كل شيء. رغم ذلك خلقنا فرصا للتسجيل حتى نقتل المباراة ولم ننجح في ترجمتها إلى أهداف”.

مواجهة ليفربول مجددا؟ ميسي أجاب باقتضاب: “دعونا نركز على مواجهة نابولي أولا”.

وعن صراع الدوري الإسباني، قال: “هذا الموسم لا نتمتع نحن وريال مدريد بالاستمرارية، خسرنا الكثير من النقاط، ولذا أعتقد أن الفريقين سيتصارعان حتى النهاية والمنافسة لن تنتهي بعد الكلاسيكو. عانينا من بداية صعبة وكذلك حدث الأمر عينه معهم”.

وأكمل: “بات فقدان النقاط على ملعبك أمرا واردا، مثلما حدث لـ ريال مدريد أمام سيلتا فيجو، وقد يحدث لنا أيضا. لو أردنا الصراع على دوري أبطال أوروبا، فعلينا التطور، لأن مستوانا اليوم ليس كافيا للتنافس على المسابقة القارية”.

وواصل: “الفوز بالكلاسيكو سيعطينا ثقة كبيرة، فهذه المباريات تعطيك القوة، وقد تعطيك الصدارة أيضا، ستكون نقطة تحول مهمة”.

وعن مواجهة نابولي المرتقبة في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا: “لطالما أردت زيارة هذا الملعب ولم تسنح لنا الفرصة أبدا. أخيرا سنحت الفرصة وأنا متحمس للغاية لرؤية سان باولو، ستكون تجربة جميلة، فسكان نابولي لديهم جنون كبير بكرة القدم، (إزيكييل) لافيتزي أخبرني عن فترة لعبه هناك وأنه رأى العديد من الأمور الرائعة”.

واعترف ميسي أنه صُدم لعقوبة مانشستر سيتي بحرمانه من الظهور في المسابقات الأوروبية لمدة عامين: “العقوبة مفاجئة، لم يتوقع أحد إمكانية وقوعها. باريس سان جيرمان على سبيل المثال دفع غرامة فقط أو شيء من قبيل ذلك. لو غاب مانشستر سيتي عن دوري أبطال أوروبا مع كم الأموال التي يستثمرها واللاعبين والمدرب الذين يمتلكهم، فسيكون أمرا غريبا”.

هل يرغب في التعاقد مع سيرخيو أجويرو؟ ميسي أجاب مازحا: “ماذا تريدون؟ أن نتعاقد مع جميع اللاعبين؟ لا أدري، ولكن إن لم يلعب مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، فسيبحث الكثير من اللاعبين عن نادٍ آخر. دوري أبطال أوروبا بطولة رائعة والغياب عنها لعامين أمر صعب”.

كما خصص إشادة كبيرة لغريمه كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس: “من الطبيعي أن يستمر كريستيانو رونالدو في التسجيل، إنه مهاجم مفترس، يحب التسجيل، سيسجل في أي يوم”.

ولكن هل يستمر ميسي في الملاعب حتى الأربعين؟ ليو يجيب: “نتقدم في العمر دون أن نشعر، لكني أشعر أنني بخير، أفضل من السنوات السابقة، صحيح أنني لم أسجل كثيرا مؤخرا، لكني مرتاح بدنيا. هل ألعب حتى الأربعين؟ دعونا نرى”.

واعترف ميسي أن إقالة فالفيردي لم تكن سهلة على شخصه: “رحيل فالفيردي كان صعبا علي، لأنه شخص ومدرب عظيم. في كثير من الأحيان اعترفت أننا نتحمل مسؤولية بعض النتائج السلبية أكثر منه. ولكن في النهاية أسهل شيء يحدث هو إقالة المدرب، وليس تغيير كل اللاعبين، والمدربون يدركون ذلك بالفعل”.

وأكمل: “أمام أتليتكو مدريد سيطرنا على المباراة بأكملها، وفي 5 دقائق فقط ودعنا كأس السوبر، كان مؤسفا ما حدث”.

وتحدث عن كيكي سيتيين مدربه الجديد: “سيتيين يعطيني حرية كبيرة، مثلما حدث في مباراة بلباو، لعبت كمهاجم وهمي، وفي أحيان أخرى ألعب كجناح”.

وأتم: “أعرف سيتيين من المرات التي واجهته فيها سابقا، وقد تحدثنا بشكل عابر، إنه شخص يهتم جدا بالتفاصيل ويتحدث إلينا كثيرا، يحب كرة القدم للغاية”.

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