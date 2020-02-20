ألمانيا تدعو لوقف الهجمات في طرابلس

ايوان ليبيا – وكالات :

أعرب سفير ألمانيا لدى ليبيا، أوليفر أوفيتشا، عن مشاطرة بلاده الاتحاد الأوروبي في «قلقه حيال الهجمات التي تهدد المدنيين في طرابلس»، مضيفا: «يجب أن تتوقف».

وتابع أوفيتشا: «ورغم كل الشكاوى، فإننا ندعو الجانبين إلى احترام الهدنة واستئناف محادثات اللجنة العسكرية (5+5)، باعتبارها السبيل الوحيد للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار»، حسب تغريدة على حسابه بموقع التواصل «تويتر»، اليوم الخميس.

وكان الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، دعا في بيان اليوم، جميع الأطراف الليبية إلى احترام الهدنة، وعودة الانخراط في حوار سياسي بهدف التوصل إلى حل للأزمة، قائلا إن «تصاعد العنف في العاصمة طرابلس، بما في ذلك استهداف ميناء طرابلس، يتسبب في مزيد المعاناة الإنسانية وخسائر في صفوف المدنيين».

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