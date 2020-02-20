إيران: تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعطيل الدراسة بمدينة قم

أعلنت السلطات ال إيران ية اليوم الخميس تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المتحور الجديد.

ونقلت وسائل إعلام إيران ية عن مسؤول الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الصحة كيانوش جهانبور أنه “بناء على نتائج الاختبارات، فإنه تم تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة في مدينتي قم وآراك” بوسط إيران .

وأوضح أن حالتين من الثلاثة في قم، والأخرى في آراك.

وقال إن “الفحوصات المختبرية أثبتت إصابة الثلاثة، وهم مواطنون إيران يون، والشخص المصاب في آراك هو من أهالي مدينة قم، وهو من زملائنا الأطباء”.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية ال إيران ية (إرنا) عن مستشار وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي ال إيران ي علي رضا وهاب زادة القول إن “هناك عددا من الحالات المشتبه بها.” وكانت السلطات ال إيران ية أعلنت أمس تسجيل حالتي وفاة جراء الإصابة بالفيروس في مدينة قم وسط البلاد، وذلك بعد ساعات من إعلانها تسجيل أول حالتي إصابة بالفيروس. وأوضحت السلطات أن المتوفيين هما المصابان اللذان كان تم الإعلان عنهما. في غضون ذلك، أعلن محافظ قم بهرام سرمست تعطيل جميع المدارس والجامعات، وحصر الإدلاء بأية تصريحات حول الفيروس على جامعة العلوم الطبية، وطالب وسائل الإعلام بالالتزام بما يصدر عنها.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا