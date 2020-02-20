تشكيل حكومة وحدة في جنوب السودان بحلول يوم السبت

قال ريك مشار زعيم المتمردين سابقا في جنوب السودان إنه وافق على تشكيل حكومة وحدة مع الرئيس سلفا كير بحلول الموعد النهائي لذلك يوم السبت عقب محادثات جرت اليوم الخميس.

وقبل هذا الإعلان لم يكن واضحا إذا كان سيتم التوصل لاتفاق بحلول الموعد النهائي في 22 فبراير بسبب عدم تلبية نقاط رئيسية في اتفاق السلام الذي أبرم في 2018. وتأجل الموعد النهائي عدة مرات دون اتفاق بين الجانبين.

وقال مشار “عقدنا اجتماعا مع الرئيس بشأن الأمور العالقة. اتفقنا على تشكيل الحكومة في 22 فبراير”.

وأكد الرئيس كيرالاتفاق.

وقال عقب الاجتماع “اتفقنا على تشكل الحكومة” مضيفا أنه سيعين مشار غدا الجمعة بمنصب النائب الأول للرئيس. وأضاف أن جميع أعضاء المعارضة سيحصلون على حماية. وقال كير “وإذا كانت هناك أشياء لم نتفق عليها فقد اتفقنا على حلها. سننتهي منها خلال الأيام القادمة”.

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