برايثوايت: أتميز بالذكاء.. وميسي الأعظم في التاريخ

وصرّح برايثوايت: “أنا متحمس للغاية للانضمام إلى برشلونة، إنه حلم يتحقق. فكل من يلعب كرة القدم يحلم بالانضمام إلى برشلونة”.

وأضاف عبر الموقع الرسمي لناديه الجديد: “أريد الفوز بالعديد من الألقاب، إنه نادٍ فيه الكثير من الضغط لتحقيق الفوز دائما، والكثير من التوقعات”.

واستعرض المهاجم الدنماركي مميزاته: “أنا لاعب تقني، وأتمتع بقوة بدنية، وسرعة، لكن أبرز مقوماتي هو ذكائي. أدرس المباراة جيدا، فأنا تلميذ لكرة القدم وأحاول دائما التطور. كما أنني هداف وآمل تسجيل العديد من الأهداف”.

وأتم مشيدا بـ ليونيل ميسي قائده الجديد: “ميسي هو أفضل لاعب في التاريخ بكل تأكيد، ولذا اللعب معه سيكون أمرا عظيما”.

برشلونة ذكر في بيانٍ رسمي أن النادي دفع الشرط الجزائي في عقد اللاعب البالغ 18 مليون يورو.

ويمتد عقد برايثوايت مع برشلونة لـ 4 مواسم ونصف، بشرط جزائي يبلغ 300 مليون يورو.

على غير المعتاد، دخل برشلونة سوق الانتقالات في غير وقته، مستفيدا من سماح رابطة الدوري الإسباني له بالتعاقد مع لاعب بدلا من عثمان ديمبيلي المصاب الذي يغيب لفترة طويلة.

واستقر برشلونة على التعاقد مع برايثوايت الذي يجيد اللعب في مركزي المهاجم والجناح، بعد أن ربطتهم التقارير بعدة لاعبين في الأسابيع الماضية، أبرزهم: آنخل رودريجز مهاجم خيتافي، وويليان جوزيه مهاجم سوسيداد، ولوكاس بيريز مهاجم ألافيس.

ويعد اللعب لـ برشلونة بمثابة فرصة العمر للدنماركي الذي قضى أغلب مسيرته في أندية صغيرة ومتوسطة.

اللاعب ينحدر من جويانا الفرنسية، إذ هاجر أبيه إلى الدنمارك وأنجبه هناك.

وبدأ برايثوايت مسيرته في إسبيرج الدنماركي وسجل معه 19 هدفا في 97 مباراة، وفاز معه بالدوري المحلي.

قبل أن ينتقل إلى تولوز الفرنسي عام 2013 ويسجل معه 40 هدفا في 149 مباراة، ويصنع 15 آخرين.

في 2017 تحوّل برايثوايت إلى إنجلترا وانضم إلى ميدلسبره ولعب معه 40 مباراة، سجل خلالها 9 أهداف فقط، ليرحل معارا إلى بوردو الفرنسي الذي خاض معه 14 مباراة، مسجلا 4 أهداف.

ولعب برايثوايت الموسم الماضي معارا لـ ليجانيس وتألق بشدة، ليتعاقد مع النادي المدريدي بشكل نهائي مطلع الموسم الجاري.

وسجل برايثوايت إجمالا 13 هدفا في 48 مباراة بقميص ليجانيس.

ويمتلك اللاعب 39 مباراة مع منتخب الدنمارك، سجل خلالها 7 أهداف، وشارك في كل مباريات بلاده بكأس العالم 2018 على أرض روسيا.

ويعد برايثوايت رابع دنماركي يمثل برشلونة تاريخيا، بعد آلان سيمونسن، وروني إيكلوند، ومايكل لاودروب.

الصفقة أزمت وضع نادي ليجانيس الذي فقد مهاجمه المغربي يوسف النصيري لـ إشبيلية في يناير الماضي، قبل أن يُجرد من برايثوايت لصالح برشلونة، دون أن يُسمح له بانتداب بديل.

ويحتل ليجانيس المركز 19 في الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة، وسجل 19 هدفا فقط، منها 6 أهداف بتوقيع برايثوايت الذي صنع هدفا وحيدا هذا الموسم.

اختر تشكيل برشلونة المثالي بعد انضمام برايثوايت

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