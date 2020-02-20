ضخ ملايين اللترات من الغاز بمستودع رأس المنقار النفطي

ايوان ليبيا – وكالات :

أنهت ناقلة المحروقات ATLANTIC PEGASUS ضخ شحنتها من البنزين في مستودع رأس المنقار النفطي التابع لشركة البريقة في منياء بنغازي.

ووفقا لما أعلنت عنه إدارة البريقة بالمنطقة الشرقية بقيادة خيرالله عبد السلام اليوم الخميس فإن إجمالي الكمية التي تم تفريغها بلغت 41 مليون لتر وشرعت الشركة في تزويد المحطات العاملة في نطاقها بالوقود لتسهيل وصولها للمواطنين.

كما أعلنت الشركة الانتهاء من توزيع أكثر من 16 ألف أسطوانة غاز أمس الأربعاء لكافة مراكز البيع التي تقدمت بطلب تزويدها بغاز الطهي والبالغ عددها 56 نقطة مؤكدة استمرار تغطية جميع الطلبيات على الغاز.

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