الادعاء الألماني: ضحايا إطلاق النار بينهم أجانب وألمان ومرتكب الجريمة يميني متطرف

قال الادعاء الاتحادي الألماني اليوم الخميس إن ضحايا إطلاق النار في هاناو ، الذي أسفر عن مقتل تسعة أشخاص، بينهم ألمان وأجانب تتراوح أعمارهم بين 21 و44 عاما.

وذكر الادعاء، للمرة الأولى، أن المشتبه فيه رجل ألماني عمره 43 عاما يدعى توبياس ر.

وعادة ما تكتفي السلطات في ألمانيا بذكر الحروف الأولى من اسم عائلة المشتبه فيه.

من ناحية أخرى، قال المدعي العام بيتر فرانك إن المشتبه فيه نشر بيانا على الإنترنت بنظريات المؤامرة وآراء عنصرية متطرفة قبل أن يقتل ضحاياه ثم يدير البندقية على والدته ليقتلها وينتحر.

أضاف للصحفيين “وضع المشتبه فيه على صفحته رسائل مصورة وبيانا نوعا ما إضافة إلى أفكار غامضة ونظريات مؤامرة سخيفة تشير لوجهات نظر بالغة العنصرية”.

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