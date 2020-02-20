تركيا: ضربات جوية قرب إدلب في سوريا أسفرت عن مقتل جنديين تركيين

قالت تركيا اليوم الخميس، إن جنديين تركيين قتلا وأصيب خمسة في ضربات جوية نفذتها الحكومة السورية قرب إدلب في شمال غرب سوريا ، وأضافت أن أكثر من 50 جنديًا سوريًا قتلوا في الرد على ذلك.

وجاءت الهجمات بعد يوم من تحذير الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من هجوم وشيك في إدلب التي شنت فيها القوات السورية، المدعومة بسلاح الجو الروسي، هجوما للسيطرة على المنطقة.

وقتل 13 جنديا تركيا في وقت سابق هذا الشهر في هجمات سورية، مما دفع أردوغان للقول إن تركيا سوف تضرب القوات السورية “في أي مكان” في سوريا إذا أصيب أي جندي آخر بأذى.

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان، إن ردها دمر أيضا خمس دبابات ومدرعتين لنقل الجنود وشاحنتين مدرعتين ومدفع هاوتزر.

وقال مدير الاتصالات بالرئاسة التركية فخر الدين ألتون إن الجنديين اللذين كانا في إدلب “لإحلال السلام وإدارة عمليات الإغاثة” قتلا في “هجوم نفذه النظام” السوري.

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