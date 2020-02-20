منظمة الصحة: لا وقت للشعور بالرضا بعد تراجع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الصين

قالت منظمة الصحة العالمية ، اليوم الخميس، إن استمرار تراجع أعداد حالات الإصابة الجديدة ب فيروس كورونا في الصين أمر مبشر، لكن من السابق لأوانه معرفة إن كان هذا الاتجاه سيستمر.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس خلال إفادة صحفية في جنيف “نشعر بالتفاؤل بسبب هذا الاتجاه لكن هذا ليس وقت الشعور بالرضا”.

كما أشار إلى أن عدد حالات الإصابة ب فيروس كورونا في باقي أنحاء العالم منخفض للغاية مقارنة ب الصين لكنه أضاف “قد لا يستمر الوضع على هذا الحال لفترة طويلة”.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا