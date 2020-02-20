الداخلية المصرية : ضبط شبكة غسيل أموال كبرى

القاهرة 20 فبراير 2020 (وال)- أعلنت وزارة الداخلية المصرية الخميس، أنها تمكنت من كشف أكبر قضايا غسيل الأموال التي شاهدتها البلاد، والتي كانت تمول عمليات أتجار بالمخدرات وغيرها من الأنشطة غير القانونية.

وأوضحت الداخلية المصرية – بحسب وكالة الأنباء الشرق الأوسط- أن أجهزتها تمكنت “بناء على معلومات أجهزة البحث الجنائي بقطاع الأمن العام، من الكشف عن واحدة من أكبر قضايا غسيل الأموال، وضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في إنشاء حسابات بريدية صورية، من بينها حسابات لأشخاص متوفين ومسافرين خارج البلاد”.

وأشارت الداخلية المصرية في بيانها إلى تمكن تلك العصابة من تزوير حسابات لأشخاص دون علمهم، أو لشركات وهمية لتحويل وإيداع أموال تستغل في الأعمال غير المشروعة، نظير حصولهم على نسبة من تلك الأموال.

وأشارت الداخلية المصرية إلى أن الأجهزة المختصة، قامت بتتبع خطوط سيّر حركة تلك الأموال، لتحديد المبالغ النقدية المتعامل عليها والبالغ مليارًا و69 مليون جنيه (68.7 مليون دولار)، وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف عناصر التشكيل، وضبط 6 من موظفي مكتب بريد مطروح، و6 أشخاص من القائمين بعمليات الإيداع على 10 حسابات من مكاتب بريد بـ 4 محافظات، و5 مستفيدين مقيمين بمحافظة مطروح، تؤول إليهم تلك الأموال.

ولفت الداخلية المصرية إلى أنه من ” خلال جمع المعلومات وإجراء التحريات، أمكن ضبط تشكيل عصابي آخر تخصص في ذات النشاط، مكون من 3 موظفين بمكتبي بريد برج العرب والمرج، و9 أشخاص من القائمين بعمليات الإيداع على تلك الحسابات والقائمين على تغذيتها من 6 محافظات، وشخص مستفيد مقيم بمدينة الإسكندرية، تؤول إليه تلك الأموال، في إطار التغطية على نشاطهم في مجال الاتجار بالمخدرات بإجمالي مبالغ متعامل عليها، بلغت 166 مليون جنيه (10.6 ملايين دولار).

وأكدت الداخلية المصرية أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأنه “جاري التحفظ على أموال، وممتلكات المتهمين من متحصلات تعاملاتهم غير المشروعة بالتنسيق مع النيابة العامة”. (وال- القاهرة) ر ت

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