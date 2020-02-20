الشرطة البريطانية : طعن شخص في مسجد شمالي لندن

لندن 20 فبراير 2020 (وال)- ذكرت الشرطة البريطانية الخميس، أن رجلا تعرض للطعن بسكين في مسجد شمالي العاصمة لندن.

وقالت الشرطة – في بيان بحسب وكالة رويترز – إن رجلا أصيب بجروح، جرّاء التعرض للطعن، بسكين في مسجد قرب منطقة ريجينت بارك.

وأوضحت الشرطة أنه جرى إسعاف الرجل قبل نقله إلى المستشفى، فيما لا تزال حالته غير معلومة.

وأضافت الشرطة البريطانية أنها اعتقلت رجلا يُشتبه في صلته بالهجوم، ولم تُرد تفاصيل بشأن دوافع الهجوم. (وال- لندن) ر ت

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