أول عربي مصاب بفيروس “كورونا” يكشف تفاصيل “حية” عن الفيروس

ووهان 20 فبراير 2020 (وال)- كشف أحد المتعافين من فيروس “كورونا” فلسطيني الجنسية ويدعى محمد أبو نموس، تفاصيل واقعية عن الفيروس، كما روى التجربة التي عاشها خلال أيام الحجر الصحي.

هذا ويُعد أبو نموس أول عربي يُصاب بفيروس “كورونا”، الذي ظهر في الصين ديسمبر الماضي، وأودى بحياة أكثر من 2000 شخص.

وكان أبو نموس يدرس تخصص علم النفس الاجتماعي بدرجة الدكتوراه في مدينة ووهان الصينية، قبل أن يصل إلى علمه أن أحد رفاقه وهو طالب باكستاني أصيب بكورونا، ويوم الثاني من فبراير، اكتشف أنه مصاب هو الآخر بالفيروس.

وفي لقاء حصري مع برنامج منصات على قناة “سكاي نيوز عربية”، بدأ أبو نموس حديثه بطمأنة قائلا : “إن العرب في ووهان جميعهم بخير، وأنه الوحيد الذي أصيب بالمرض قبل أن يتماثل للشفاء”.

ووصف أبو نموس “كورونا” بالقول : “هذا المرض سهل ممتنع ويكاد يُشبه الأنفلونزا، ولكن بأكثر حدة وألم”، مضيفًا “الأعراض صعبة ومؤلمة .. وتشعر وكأن يدًا تخرج رئتيك من جسدك”.

وتابع أبو نموس: “كورونا يقوم بتدمير الرئة بشكل كامل، حسب ما قالوا لي بعض الأطباء هنا”.

وذكر أبو نموس : “ظهرت حقيقة إصابتي يوم 2 فبراير، وصنفت أنها حالة حرجة قابلة للتعافي، بالاعتماد على نظام الجهاز المناعي”.

وبشأن شفائه وتعافيه من كورونا، أوضح أبو نموس : “الأمر كله متعلق بالجهاز المناعي .. ويتم مدنا في المستشفى بأدوية مضادة للفيروسات، ولتقوية الجهاز المناعي، إلى جانب فيتامينات وأدوية خاصة بالملاريا”.

وتابع أبو نموس : “يقوم الأطباء بفحصنا بشكل يومي، وأخذ صورة الأشعة كل 3 أيام في الأسبوع .. والآن حالتي تحسنت”.

وارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن كورونا إلى 2112 حالة وفاة في البر الصيني، كما بات عدد المصابين في عموم أنحاء الصين القارية يبلغ 74500 مصاب.

وتُعد ووهان المدينة الصينية التي ظهر فيها الفيروس للمرة الأولى في أواخر ديسمبر 2019، وهي معقل المرض وتحتضن معظم الإصابات والوفيات. (وال – ووهان) ر ت

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