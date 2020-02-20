توقيع اتفاقية تعاون بين قناة ليبيا الوطنية والتلفزة التونسية

تعزيزا لعلاقات التعاون المشتركة والقائمة بين ليبيا وتونس وسعيا لتطوير وتكثيف صيغ التعاون في مختلف المجالات والعمل التلفزي وقع اليوم الاخ علي جبريل مدير قناة ليبيا الوطنية والأخ محمد الأسعد الداهش الرئيس المدير العام للتلفزة التونسية اتفاقية تعاون مشترك تهدف إلى دعم فرص تبادل البرامج التلفزيونيةو الاخبارية المتنوعة التي تتناول الحياة الاجتماعية والاقتصاديةو الثقافية والسياسية والرياضية لكلا البلدين وقد حضر توقيع الاتفاقية كل من الأخت سويلمة بوكر المستشار القانوني لقناة ليبيا الوطنية والاخ محمد علي مسعود مدير مكتب التعاون الدولي بالقناة ووفد من التلفزة التونسية ضم كل من والأخ مجيد المرايحي مدير العلاقات الدولية والأخت منية ذويب مديرة القناة الوطنية الثانية والاخ عادل هلال مدير الشؤون القانونية والأخ الياس جراية مدير الاتصال والاخ سليم بن حميدة مدير الإشهار و الاخت سندة الغربي مديرة الشؤون التجارية والاخ مروان الحاج حمودة المدير المالي

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