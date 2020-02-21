برنامج ليبي عبر الاثير التونسي

انطلقت الأيام الماضية أولى حلقات البرنامج الليبي هدرازي على اثير راديو 6 في بتونس العاصمة و برنامج هدرازي هو برنامج اجتماعي ثقافي فني ثراتي خدمي يبث من الاثنين الي الجمعة على تمام الساعة الرابعة حتى الخامسة والنص ويقدم المعلومة لكافة المواطنين الليبيين القاطنين في تونس والقادمين من ليبيا أيضا يعده ويقدمه الإعلامية ذكرى يونس والإعلامي فؤاد العوام والإعلامية منيرة الغرياني وفي أولى حلقاته قالت يونس إن البرنامج هو مساحة ثقافية فنية تراثية خدمية نطل منها على المستمع الليبي والتونسي لنخبره بكل جديد يهمه ومن أبرز فقراته اسعار العملات لكي يعرف المواطن الليبي اسعار صرف الدينار الليبي مقابل التونسي والعملات الأخرى واخبار المنافد الجوية والبرية ولدينا فقرة الاستشارات القانونية باستضافة محاميون يتحدثون عن كل ما يهم الليبيين المقيمين في تونس مثل الإقامة والاستثمار والعديد من الاستشارات الطبية والاجتماعية وفقرة فنية تواكب الحركة الفنية والثقافية والأدبية المشتركة بين ليبيا وتونس وقد قمنا بالإعلان عنه من خلال حفل انطلاقه الذي أقيم يوم الاحد الماضي بحضور مندوب عن السفارة الليبية في تونس وبعض أعضاء السلك الدبلوماسي والعديد من رجال الاعمال الليبيين والتونسيين والقنوات المواكبة مثل ليبيا الوطن وعلى رأسها الإعلامية رجاء صالح والإعلامي محمد البلييلي والأستاذ خالد الدايمي والإعلامي محمد السويطى وبعض القائمين على إدارة المدرسة الليبيية بتونس ولفيف من الصحافيين والإعلاميين من تونس الشقيقة

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