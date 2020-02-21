اختتام دورة أصول الكتابة الدرامية في منظمة أركنو ببنغازي

في إطار دعم المواهب الشابة وتنشيط الحركة الفنية في المجتمع الليبي اختتمت مساء الخميس بمنظمة أركنو للفنون دورة – أصول الكتابة الدرامية وصولاً إلى كتابة السيناريو – والتي اطرها الاستاذ السيناريست الاذاعي – حامد العلواني – حيث استمرت الدورة حوالي الأربعة أشهر بدأت منذ أكتوبر وظلت حتى فبراير وتعد ومنظمة أركنو منظمة ليبية تضم مجموعة من الفنانين المستقلين يشتركون في رؤية فنية جامعة و واحدة وهدف واحد وتتطلع إلى إثراء الوسط الثقافي وخلق مساحة ثقافية وفنية مزدهرة وتنمية وتعزيز الفن والإنتاج الثقافي كما يستند عملها على تقدير قيمة التراث الثقافي المتنوع في المجتمع الليبي والإيمان بالدور المحوري للثقافة في تطوير المجتمع المدني والأهم إتاحة الثقافة للجميع وتقول رسالة المنظمة التي تؤديها “خلق تأثير ملموس في المشهد الثقافي والفني الذي يعكس الهوية الليبية الجامعة ” ومن أهداف المنظمة تشجيع على التعبير الفني ودعم المواهب الشابة وتعزيز مهارات الإدارة الثقافية وتقليص الحواجز أمام مشاركة الجميع في الفن والثقافة والاحتفاء بالتراث الليبي الفني والمتنوع والترويج له وتنقسم فرق المنظمة إلى المنصة المرئية ومن مهامها : نشر الوعي المجتمعي حول تاريخ ليبيا وإبراز حضارة شعبها وتاريخها على مر العصور من خلال : صناعة محتوى مرئي وسلسلة من البرامج التثقفية وإقامة ورش عمل ودورات في مجال التقنية وفي عدة مجال منها الاخراج وكتابة السيناريو وتنظيم فعاليات ومهرجانات تعني بالسينما والفنون البصرية أما منصة الفنون التشكيلية فهي :لتنشيط الحركة التشكيلية من خلال: ورش عمل فنية وإقامة دورات تدريبية بأسس أكاديمية وتكوين قاعدة بيانات للمراجع وكتب الفن التشكيلي بكافة انواعها وإقامة معارض داخلية وخارجية وتنظيم مسابقات فنية لتشجيع واكتشاف المواهب وأخيرا منصة الموسيقى :والموسيقي غاية وليست وسيلة التزاما في اركنو أن تكون الموسيقى اساس من أساسيات المنظمة لإيمانهم بكونها كباقي الفنون ووضعوا نصب اعينهم ان يعيدوا للموسيقى اهميتها في بناء ومعالجة الأغنية الليبية بنظرة جديدة لا تنسلخ عن اصولها والعمل على توفير المناخ الملائم لمحبي الموسيقى للقاء وتبادل المعرفة والارتقاء الجماعي.

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