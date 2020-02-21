اعتماد الخطة الثقافية بطبرق

في إطار سياسة مكتب الاعلام والثقافة والمجتمع المدني طبرق للنهوض بالثقافة والمشهد الثقافي بالمدينة اعتمد الأيام الماضية السيد خالد عبدالعاطي بوشريشر مدير مكتب الاعلام والثقافة والمجتمع المدني طبرق الخارطة الثقافية للأنشطة والمهرجانات لعام 2020م والتي ينظمها المكتب على مدار العام وهي كالآتي

مهرجان طبرق الدولي لمسرح الهواة ومعرض طبرق الثالث للكتاب وجائزة سعيد خير الله للقصة والرواية ومهرجان بئر الاشهب الثقافي الثاني معرض الفنون التشكيلية في دورته الثانية مهرجان الجغبوب الثقافي الثالث بالإضافة الى الأنشطة الثقافية والاماسي الادبية التي يشرف عليها المركز الثقافي طبرق

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